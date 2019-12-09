"Дружба" з Росією завдала Україні мільярдних втрат: Милованов озвучив цифри

В результаті агресії Росії українська економіка втратила від $50 до $150 млрд.

Такі цифри оприлюднив на своїй сторінці у Facebook міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Зокрема втрати об'єктів нерухомого державного майна в ОРДЛО і в анексованому Криму складають близько 85 млрд грн.

"Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати становлять від $50 до $150 млрд (наприклад, Андерс Аслунд (аналітик Atlantic Council. – Ред.) дає оцінку в 100 млрд)", – написав Милованов.

Підраховані збитки від агресії Росії

Міністр уточнив, що на території АР Крим та Севастополя зареєстровано 57,7 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн; На території Донецької області – майже 120 тис. Об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 33 млрд грн; На території Луганської області – майже 70 тис. об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 23 млрд грн.

"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", – додав Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня стало відомо, що Кабінет міністрів внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Росії.

21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжив до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт зброї;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

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