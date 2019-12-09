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9 грудня • оновлено в 13:21
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"Дружба" з Росією завдала Україні мільярдних втрат: Милованов озвучив цифри

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В результаті агресії Росії українська економіка втратила від $50 до $150 млрд.

Такі цифри оприлюднив на своїй сторінці у Facebook міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Зокрема втрати об'єктів нерухомого державного майна в ОРДЛО і в анексованому Криму складають близько 85 млрд грн.

"Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати становлять від $50 до $150 млрд (наприклад, Андерс Аслунд (аналітик Atlantic Council. – Ред.) дає оцінку в 100 млрд)", – написав Милованов.

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Підраховані збитки від агресії Росії

Підраховані збитки від агресії Росії

Міністр уточнив, що на території АР Крим та Севастополя зареєстровано 57,7 тис. об'єктів нерухомого державного майна залишковою вартістю 46 млрд грн; На території Донецької області – майже 120 тис. Об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 33 млрд грн; На території Луганської області – майже 70 тис. об'єктів нерухомого держмайна залишковою вартістю 23 млрд грн.

"За оцінками Фонду державного майна, близько 70% державних активів на території Донецької та Луганської областей розташовані на непідконтрольних територіях", – додав Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Теги
економіка Крим ОРДЛО
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Коментарі
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Для кого печатают сей бред?))) "...общие потери составляют от $50 до $150 млрд..." Нехилый такой разлет сумм))
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фил филька
фил филька
ну если чуввак книг не читает то разбег в его подсчетах в 100 млрд меня не удивляет)
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
"потеряла от $50 до $150 млрд" .100 млрд туди 100 млрд сюди, багаті хлопці не є такими дріб'язковими!
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