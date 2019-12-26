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26 грудня • оновлено в 12:34
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Другий раз за тиждень: в Україні обвалилися ціни на бензин

2.2т
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В Україні мережі автозаправних станцій ОККО і WOG знизили ціни на бензин і дизельне паливо ще на 50 копійок за літр.

Це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє enkorr.

Одночасно з цим на 90 копійок за літр подешевшали всі види палива на станціях Glusco.

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Після зустрічі із Зеленським: АЗС різко знизили ціни на бензин

В межах 33–65 копійок за літр знизили ціни KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс".

У мережі "Паралель" бензини подешевшали на 70 копійок за літр, ДТ – на 80 копійок за літр.

Це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

enkorr

Це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

Це вже друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

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Автор
Віктор Калиненко
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