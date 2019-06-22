Друг Путіна пішов на крайні заходи для зняття санкцій США

Російський олігарх Олег Дерипаска змінив свій позов щодо санкцій, який у березні подав до суду до Міністерства фінансів Сполучених Штатів і його глави Стівена Мнучіна.

Оновлений документ був направлений до Федерального суду округу Колумбії, повідомляє РБК.

Зокрема, близький до президента Росії Володимира Путіна олігарх вирішив клопотати перед Управлінням з контролю за іноземними активами з тим, щоб рішення про внесення його до списку санкцій було переглянуто в позасудовому порядку і скасовано.

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Підставою того, що Дерипаска мав потрапити під санкції в документах американського відомства був факт, що через свої колишні активи і за допомогою контролю над En + Group бізнесмен також володів "Євросибенерго".

"Однак тепер OFAC визнало, що Дерипаска не володіє або не контролює цю компанію. У зв'язку з цим підприємець звернеться в управління Мінфіну і попросить анулювати рішення про внесення його під санкції", – йдеться у повідомленні.

Водночас Дерипаска зазначає, що як і раніше скептично ставиться до можливості того, що "при нинішньому політичному кліматі розгляд у його справі в OFAC буде проведено неупереджено".

Також підприємець попросив суд розглянути дії OFAC на предмет упередженості і порушення процесуальних норм.

Близький до президента Росії Володимира Путіна вирішив клопотати перед Управлінням з контролю за іноземними активами

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесені 210 імен — 114 високопосадовців РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопосадовців, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило конгрес про намір завершити дію санкцій проти російських компаній En+, Rusal і "Євросибенерго", президентом яких був Дерипаска, оскільки вони пішли на суттєву реструктуризацію і зміни у корпоративному управлінні.

17 січня 2019 року Міністерство фінансів США дало компаніям Дерипаски відтермінування від набуття чинності американськими санкціями.

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