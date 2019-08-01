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ДРС не підтримала проект автоматичної індексації тарифів "Укрзалізниці" - Ляпіна

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Держрегуляторна служба не погодила проект автоматичної індексації тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці". У службі наголошують: без створення Національної регуляторної комісії з питань транспорту проблеми залізниці вирішити не вдасться.

Про це у ході наради в ДРС заявила голова служби Ксенія Ляпіна.

Ксенія Ляпіна

Ксенія Ляпіна

"До нас надійшов проект від Мінінфраструктури, який стосувався автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. Але ми знайшли там суттєві недоліки і 26 липня надали відмову у погодженні цього проекту. Але ідея формульного підходу і пошуку форм взаєморозуміння залишається", - зазначила Ляпіна.

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На її думку, до початку роботи новообраного парламенту і формування нового Кабінету міністрів питання тарифів вирішити навряд чи можливо. Час до вересня, коли нова влада розпочне роботу, Ляпіна запропонувала використати для формування локального порядку денного з урахуванням позиції вантажоперевізників.

"Я вважаю, що без незалежного регулятора далеко ніхто не поїде. Він визначить, що є інфраструктурна складова, що піде у вільний ринок, що може субсидіюватися, вивчить витрати залізниці. Це професійна робота, яка має бути зроблена. Хтось має професійно аналізувати затрати залізниці", - підкреслила Ляпіна.

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Тема
"Укрзалізниця"
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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