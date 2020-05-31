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31 травня • оновлено в 15:01
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Драконівський закон про внесення змін до Податкового кодексу вб’є бізнес – Ляшко

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Підписаний президентом закон про зміни до Податкового кодексу вб’є українських підприємців та економіку. Ухвалення скандального законопроекту 1210 призведе до катастрофічних наслідків. Про це заявив екс-депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"Драконівський закон, який вбиває бізнес, убиває економіку, робить платника податків апріорі винуватим, податківцям надає драконівські повноваження. І будь-який чесний бізнес виганяє з країни", – сказав Ляшко.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект №1210, зазначаючи, що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

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Теми
податкова реформа Податки в Україні
Особа
Олег Ляшко
Теги
податки Державна податкова служба (ДПС)
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