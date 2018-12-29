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"Доведеться демонтувати трубу": озвучено загрозу газопроводу Путіна для України

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Запуск російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" призведе до повної зупинки транзиту через українську газотранспортну систему і вимагатиме демонтажу "труби".

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв у ефірі радіо НВ, транзит російського газу дає Україні прибуток у розмірі 3% ВВП, передає УНН.

"Якщо буде "Північний потік" і "Турецький потік", то буде не 10-15 млрд (кубометрів газу транзиту на рік, які були гарантовані України у разі введення в дію "Північного потоку-2". — Ред.), а буде 0. Поганий сценарій. Більшу частину ГТС треба буде просто демонтувати", — зазначив чиновник.

За його словами, протидіяти цьому можна за допомогою міжнародного тиску на РФ і блокуванню будівництва "Північного потоку-2", а також за допомогою санкцій.

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Крім того, вплинути на дії РФ, на думку глави "Нафтогазу" можуть судові справи у арбітражному суді. За оцінкою чиновника, ймовірність завершення будівництва "Північного потоку-2" складає 60 на 40.

Нагадаємо, обсяги транзиту російського газу через територію України за результатами 9-и місяців 2018 року знизилися на 7% і склали 65,4 млрд куб м.

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік.

Проект оцінюється у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Доведеться демонтувати трубу": озвучено загрозу газопроводу Путіна для України

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, що проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
ГТСРосіяПівнічний потік - 2
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
3% ввп для великой рагульской державы,на раз поссать.
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Этот чинуша просто ватка обыкновенная! Кацап маскированный! Какие 60 на 40? Он отрицает завоевания революции, сука! Весь мир с нами! Северной поток никогда не будет построен! А если мы перестанем экспортировать сельхозпродукцию в кацапню, они вообще сдохнут! Это экономика бл. Тут головой понимать надо, а кацапы задним умом сильны только. Лживые ублюдки, верещали на весь мир, что мост построят на Крым, и где? Обосралось снова племя мокшей на весь мир. А, кацапчики?
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
3% ВВП это после снижения в два раза стоимости транспортировки?
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