Дешеві кредити для українців стануть доступнішими

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 березня матиме додаткову опцію – кредитні гарантії.
Це дасть змогу вирішити проблему відсутності або нестачі застави в позичальника. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"За допомогою запуску другого компоненту програми ми фактично розблоковуємо інструмент доступного кредитування для тих підприємців, на яких банки до цього не звертали уваги. Йдеться про осіб, які вирішили створити власну справу з нуля й, окрім ідеї, не мають ані прийнятного заставного майна, ані звітності та історії діяльності", – повідомив директор Офісу адміністрування проєктів міжнародного фінансового співробітництва Мінфіну Руслан Гашев.
"Це важливо, адже програма має стати доступною для якомога ширшого кола підприємців. Звісно, у разі необхідності вже наявний бізнес теж зможе отримати часткову кредитну гарантію, що покриватиме до 50% його кредиту за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", – резюмував він.
Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 березня матиме додаткову опцію – кредитні гарантії
Кабінет міністрів 3 лютого презентував програму дешевих кредитів для бізнесу. Нова програма для українців націлена на малий бізнес.
Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під такі відсотки:
5% річних у разі виторгу до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;
7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку й не створює робочих місць (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);
9%, якщо бізнес уже запущений та приносить від 25 до 50 млн прибутку.
Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
Дешеві кредити
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку й повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система та звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного й середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5, 7 і 9%.
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