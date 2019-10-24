"Досить знущатися!" Сивохо заступився за жителів ОРДЛО і закликав повернути пенсії

Новий радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.

Про найближчі плани Сивохо розповів на своїй сторінці в Facebook. Перші підсумки він підвів після виїзного засідання Комітету з прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Перш за все – це виплата пенсій. Досить знущань! Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз в два місяці, щоб забрати свої гроші", – написав він.

Сивохо жорстко заступився за жителів ОРДЛО ФБ Сергій Сивохо

Серед інших проблем дискримінацію і "відверте приниження переселенців постійними перевірками і контролем того, скільки вони пробули в Україні".

"Потрібно спростити систему, продовжити з 60 днів до 1 року", – заявив Сивохо.

Він також додав, що Україні необхідно створювати комфортні умови для громадян, які проживають по обидва боки лінії зіткнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, коментуючи плани нинішнього Кабміну відновити пенсійні виплати в ОРДЛО, заявив, що це може привести до вічного конфлікту.

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