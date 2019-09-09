Головна Новини
9 вересня • оновлено в 12:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Достатньо закордонного паспорта: в Україні банки підготували важливе нововведення

2.1т Читати матеріал російською

Національний банк України дозволив фінансовим установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта.

"Відтепер банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб – резидентів як на підставі паспорта громадянина (у формі ID-картки або книжечки), так і на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон", – йдеться у листі НБУ № Р/25-0006/45577, передає Державна міграційна служба.

Представники регулятору наголосили, що такі покращення спрямовані на усунення непорозумінь, які раніше виникали у разі пред’явлення паспорта для виїзду за кордон.

Новини
НБУ знизив облікову ставку: що тепер буде з кредитами

При цьому відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема – про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

"Нагадуємо, що відповідно до законодавства посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином для встановлення його особи при отриманні банківських послуг", – резюмували у НБУ.

НБУ дозволив фінансовим установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта

НБУ дозволив фінансовим установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів перед тим, як видавати кредити.

Реєстр боржників запустили ще у минулому році, однак лише влітку норма повноцінно набула чинності.

Тепер банк буде зобов'язаний:

  • відкриваючи або закриваючи рахунок, перевірити, чи є клієнт у реєстрі боржників;

  • якщо клієнт у реєстрі, повідомляти державну виконавчу службу про те, що рахунок відкривається або закривається.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
НБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel