Достатньо закордонного паспорта: в Україні банки підготували важливе нововведення

Національний банк України дозволив фінансовим установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта.

"Відтепер банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб – резидентів як на підставі паспорта громадянина (у формі ID-картки або книжечки), так і на підставі паспорта громадянина для виїзду за кордон", – йдеться у листі НБУ № Р/25-0006/45577, передає Державна міграційна служба.

Представники регулятору наголосили, що такі покращення спрямовані на усунення непорозумінь, які раніше виникали у разі пред’явлення паспорта для виїзду за кордон.

При цьому відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема – про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

"Нагадуємо, що відповідно до законодавства посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином для встановлення його особи при отриманні банківських послуг", – резюмували у НБУ.

НБУ дозволив фінансовим установам обслуговувати громадян на підставі закордонного паспорта

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів перед тим, як видавати кредити.

Реєстр боржників запустили ще у минулому році, однак лише влітку норма повноцінно набула чинності.

Тепер банк буде зобов'язаний:

відкриваючи або закриваючи рахунок, перевірити, чи є клієнт у реєстрі боржників;

якщо клієнт у реєстрі, повідомляти державну виконавчу службу про те, що рахунок відкривається або закривається.

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