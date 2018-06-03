Дороги в Україні увійшли в топ-10 найгірших у світі

У рейтингу якості дорожнього покриття в різних країнах світу Україна увійшла в десятку країн з найгіршими дорогами.

Список був складений експертами Всесвітнього економічного форуму, які присуджували дорогам бали від 1 до 7, де 7 балів відповідає найвищій якості.

Аналітики оцінили якість доріг в Україні в 2,4 бала. На 131-му місці з таким же показником якості виявився Парагвай.

Росія зайняла в рейтингу 114-е місце з рівнем якості доріг 2,9 бала. Білорусь в рейтинг не включена, а Молдова зайняла 128-е місце (2,5 бала).

Угорщина і Польща з показником 4,1 бала зайняли в рейтингу 62-е і 65-е місця відповідно. Словацьким дорогам експерти присудили 4,0 бала (73-е місце), Румунія виявилася на 120-му місці з 2,7 бала.

Найкращими виявилися дороги в Об'єднаних Арабських Еміратах (6,4 бала). У трійку увійшли Сінгапур і Швейцарія (по 6,3 бала).

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час масштабної перевірки доріг в Україні були виявлені порушення на 136 об'єктах з 487 перевірених.