Domino's Pizza роками ухилялася від сплати податків в Україні – джерело

У Києві Державна фіскальна служба викрила менеджмент мережі піцерій, що працює під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на 75 млн грн. Джерела OBOZREVATEL повідомили, що йдеться про компанію Domino's Pizza.

"Організована злочинна група здійснювала свою діяльність задля ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування", – заявив т.в.о голови ДФС Дмитро Сосинович. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

За його словами, в результаті спецоперації співробітники ДФС виявили та вилучили в офісних та складських приміщеннях компанії цифрові носії, чорнові записи, фінансові документи та гроші.

"Службові особи, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні та інтернет-магазини і приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців", – резюмував Сосинович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві співробітники Державного бюро розслідувань почали проводити обшуки в приміщеннях, якими користуються співробітники Державної податкової служби. Чиновників підозрюють у зловживанні влади задля ухилення від податків.