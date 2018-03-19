Долар знову подорожчав: з'явився свіжий курс валют в Україні

Національний банк України встановив офіційні курси валют на понеділок, 19 березня.

Американський долар у порівнянні з п'ятницею, 16 березня, зміцнився на 8 копійок і на початку нового тижня коштує 26,35 гривень, повідомляється на сайті НБУ.

Євро ж подешевшав на 1 копійку - вартість валюти складе 32,41 гривень.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що буде з доларом у березні .

Нагадаємо, в уряді звучали такі валютні прогнози: обмінний курс гривні (в середньому за рік) 2018 року складе 29,3 грн за долар, 2019 го року - 30,5 грн за долар, в 2020 році - 31 грн за долар.