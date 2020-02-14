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14 лютого • оновлено в 12:11
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Долар різко впав: аналітик пояснив причини зміцнення гривні

1.2т
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В Україні у п'ятницю, 14 лютого, офіційний курс гривні щодо долара зріс і закріпився біля позначки 24,50 грн/$.

"Така динаміка спостерігається на тлі повідомлень про те, що Національний банк України розглядає можливість відмовитися від прив'язки бюджетних доходів до іноземної валюти, зокрема щодо акцизів на паливо", – повідомив у коментарі OBOZREVATEL аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, в НБУ вважають, що якщо ці тарифи будуть у гривні, то зменшиться вплив курсу на бюджет.

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Також регулятор має намір утримувати міцну гривню і рекомендує експортерам покращувати продуктивність.

"Ймовірно, сьогодні гривня проведе торги в діапазоні 24,4-24,5 грн/$", – резюмував Шевчишин.

Регулятор має намір утримувати міцну гривню і рекомендує експортерам покращувати продуктивність

Регулятор має намір утримувати міцну гривню і рекомендує експортерам покращувати продуктивність

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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