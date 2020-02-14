Долар різко впав: аналітик пояснив причини зміцнення гривні

В Україні у п'ятницю, 14 лютого, офіційний курс гривні щодо долара зріс і закріпився біля позначки 24,50 грн/$.

"Така динаміка спостерігається на тлі повідомлень про те, що Національний банк України розглядає можливість відмовитися від прив'язки бюджетних доходів до іноземної валюти, зокрема щодо акцизів на паливо", – повідомив у коментарі OBOZREVATEL аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, в НБУ вважають, що якщо ці тарифи будуть у гривні, то зменшиться вплив курсу на бюджет.

Також регулятор має намір утримувати міцну гривню і рекомендує експортерам покращувати продуктивність.

"Ймовірно, сьогодні гривня проведе торги в діапазоні 24,4-24,5 грн/$", – резюмував Шевчишин.

Регулятор має намір утримувати міцну гривню і рекомендує експортерам покращувати продуктивність

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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