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9 лютого • оновлено в 03:09
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Долар різко розвернеться: яким буде курс валют на тижні в Україні. Прогноз

46.1т
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В Україні наступного тижня курс долара по відношенню до гривні буде перебувати в діапазоні 24,3 – 24,85 грн/$.

Такі прогнози провідних аналітиків, йдеться в матеріалі "Ліга.net". За однією з версій півторамісячне падіння гривні зупинив НАК "Нафтогаз", який міг продавати долари, отримані від "Газпрому" в кінці минулого року. Але це не головна причина, стверджують опитані банкіри.

Минулої п'ятниці долар вперше за три місяці перевищив позначку в 25 грн/$. Очікувалося, що гривня плавно девальвує і цього тижня. Але вийшло зовсім навпаки.

Як відомо, січень – традиційно важкий місяць для гривні. Пропозиція долара на початку року зазвичай скорочується через низьку ділову активність після свят (відповідно валютної виручки менше). Зараз сезонність посилилася з кількох причин.

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"По-перше, на ринку було багато гривні після найбільшого в цьому році погашення облігацій держпозики (17 млрд) і нетипово великих відшкодувань ПДВ (17,7 млрд, частина – борги з 2019 року, які виникли через проблеми з бюджетом). Це дозволяло експортерам продавати менше валютної виручки для фінансування витрат у гривні, а нерезидентам – не заводити в Україну валюту під покупки нових ОВДП.

По-друге, нервозність після катастрофи літака МАУ в Ірані і коронавірусу в Китаї, що спричинило за собою падіння світових фінринків. Активи країн також частково постраждали", – йдеться у статті.

Курс гривні зміниться

Курс гривні зміниться

На початку лютого ситуація розвернулася: банкіри відзначили великі продажі експортерів (насамперед аграріїв), які встигли витратити більшу частину гривні, отриманої від відшкодувань ПДВ, на виплату податків і січневих зарплат. Додаткова причина зростання продажів – найвищий за останні три місяці курс: багато клієнтів банків побоювалися нового витка ревальвації.

"З іншого боку, міжбанк не готовий обробляти великі обсяги валюти без істотних курсових коливань (НАКу це невигідно). Це означає, що, ймовірно, основні продажі "Нафтогаз" проведе поза ринком, тобто безпосередньо з Нацбанком. У такому випадку, на курс вони не вплинуть, допускають фінансисти", – відзначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України в п'ятницю, 7 лютого, зафіксував офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 24,57 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Тег
курс валют
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De Vlad
De Vlad
Ебанаты,
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В срало Украине!
В срало Украине!
<< Ожидалось, что гривня плавно девальвирует >> ------ У кастрюлеголовов ВСЁ не так, как они ожидают. Уникальная страна ждущих лохов.
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