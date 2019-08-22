"Долар по 70": рублю напророкували швидкий обвал

У Росії курс долара в найближчі два-три тижні може подолати психологічну позначку в 70 рублів.

"Вихід за рамки торгового діапазону з верхньою межею у 67 рублів за долар змушує розглядати рівень у 70 рублів за долар як наступної важливої зупинки в найближчі два-три тижні", – повідомляють аналітики FxPro, передає "Російська газета".

На думку експертів, аналогічним рівнем для пари "євро-рубль" виступає позначка 76 рублів.

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Із середини липня долар подорожчав до рубля більш ніж на 7%, піднявшись до найвищих рівнів із січневих свят.

"Найбільш тривожно те, що ослаблення російської валюти відбувається при затишші на світових ринках. Акції у Шанхаї майже повернули собі 85% від провалу з початку серпня, фондові майданчики США відіграли 75% падіння, а нафта – половину", – наголосили в FxPro.

Однак рублю це не допомогло: він занадто довго був перегрітим за рахунок високих процентних ставок і потужних розміщень облігацій федеральної позики Міністерства фінансів Росії.

Курс долара в найближчі два-три тижні може подолати психологічну позначку в 70 рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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