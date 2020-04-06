Доходи "Газпрому" впали у два рази

Доходи "Газпрому" від експорту трубопровідного газу у січні-лютому знизилися на 51,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 5,046 мільярда доларів.
Відповідні дані наводить Федеральна митна служба, передає ТАСС.
Газпром
ВВС
При цьому фізичний експорт впав на 24,6% і склав 32,5 млрд куб. м. У лютому доходи компанії від експорту газу зменшилися на 32,8% в порівнянні з січнем, до 2,027 мільярда доларів. Обсяги експорту у лютому знизилися в місячному вираженні на 22,5%, до 14,2 мільярда кубометрів. Згідно із законодавством РФ, правом на експорт трубопровідного газу володіє тільки "Газпром".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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