Доходи "Газпрому" стрімко обвалилися: що трапилося

У Росії доходи "Газпрому" від експорту газу за підсумками другого кварталу поточного року склали 8,7 млрд доларів.

Це на 38% менше в порівнянні з попереднім кварталом, йдеться у статистиці платіжного балансу Росії від Центрального банку, повідомляють "Ведомости".

Зокрема, в першому кварталі російський газовий монополіст експортував газ на 14,1 млрд доларів.

У другому кварталі 2018 року доходи від експорту газу склали 11 млрд доларів.

При цьому поки не зрозуміло з чим пов'язано падіння доходів від експорту російської сировини.

"Газпром" ще не публікував звітність за другий квартал.

Доходи від експорту газу за підсумками другого кварталу поточного року склали 8,7 млрд доларів

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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