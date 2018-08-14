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"Добре, що звалив у Московію": мережа висміяла безглуздий фейк Азарова

13.8тЧитати новину російською

У мережі висміяли фейкову інформацію щодо рівня цін та зарплат в Україні, яку створив втікач до Росії колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров.

На сторінці в Facebook він опублікував порівняльну інфографіку з цінами в Україні в 2013 і 2018 роках, вказавши на колосальне зростання показників після Революції Гідності. Проте його одразу ж розкусив і викрив блогер Денис Казанський.

На ситуацію відреагували багато користувачів мережі. Вони вважають, що від Азарова такого варто було очікувати. Багато хто підколов специфічну манеру розмови українською мовою колишнього прем'єра.

"Кіля - піц", "Нерозумно було б чогось адекватного очікувати...", "Чекаю таку таблицю по Росії, бо якось прикро - знову їх забули", "Очманілі ручки", "Ну Кіля і в кращі часи створював враження довбо*ба, який вижив із розуму", "Взагалі не уявляю, як Україна кілька років прожила в світі з таким прем'єром-довбо*бом. Як добре, що він звалив у Московію", - сказано в коментарі.

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Користувачі також припустили, що Азаров не сам написав той пост, оскільки не дуже вміє користуватися комп'ютером.

"Азаров не має компа і, що таке інтернет не знає", "Взагалі-то, Азіров "промокашкою" був, є і буде. Воно - не авторитет. Фсьо", "Офіцер Вася, що веде твітор від імені дідушки Мікіли, побачив ту картинку... сам Мікіла Йанич досі самостійно не може знайти кнопку "вкл" на компутирі...", "Неа, Кіля сам не міг відрізати", - сказано в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азаров опублікував порівняльну інфографіку з цінами в Україні в 2013 і 2018 роках, вказавши на колосальне зростання показників після Революції Гідності. Як виявилося, скандальний політик обрізав ту частину інфографіки, де було вказано розмір мінімальної зарплати в 2013 і 2018 роках - 141 (1147 грн) і 142 (3723 грн) долари відповідно.

Читайте всі новини по темі "Зростання цін в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Зростання цін в Україні
Особа
Микола Азаров
Місце
Україна
Об'єкти
Українасоцмережіскандали
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Кацапоцкие ботофаги вытащили из своих пыльных подвалов сталинско-азаровское клише и стараются выдать старую паутину за пенициллин.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Всю нечесть надо отправлять к мордве - пусть не позорят Киевскую Русь
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всем известно, что нерабы после переворота стали жить лучше. Ну по крайней мере, веселее.
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