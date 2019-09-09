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9 вересня • оновлено в 10:57
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"До Криму повертатися не можна": Зеленський поставив завдання дати житло Сенцову і Кольченку

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Президент Володимир Зеленський дав завдання вирішити питання із житлом для українського кінорежисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, котрі провели більше п'яти років за ґратами в Росії.

"Зараз вони в лікарні, ми організували тимчасове житло і для Олега, і для Олександра", – повідомила омбудсменка Людмила Денісова в інтерв’ю "BBC Україна".

"Щодо постійного житла – ми будемо вирішувати, президент вже поставив відповідне завдання", – додала вона.

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Омбудсменка наголосила, що Сенцову і Кольченку не можна повертатисяд до Криму.

"У Олега Сенцова є мама, дітки, які теж хочуть бути зі своїм батьком. І ми вчора це питання обговорили з паном Олегом, будемо його вирішувати", – підсумувала Денісова.

Нагадаємо, що Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року в Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак згодом режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

Омбудсменка наголосила, що Сенцову і Кольченку не можна повертатися до Криму

Омбудсменка наголосила, що Сенцову і Кольченку не можна повертатися до Криму

Фото: Павло Чиков

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Тема
Справа Олега Сенцова
Особи
Олег Сенцов Олександр Кольченко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вот ведь подстава то. Они то думали обратно в Крым свалят)
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