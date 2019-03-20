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До і після Криму: в Росії показали, на скільки впали зарплати

2.3тЧитати матеріал російською

Середня зарплата в Російській Федерації за останні п'ять років обвалилася на 27%.

Зокрема, в 2014 році до окупації Криму і Донбасу росіяни в середньому отримували 876,4 долара або 29,5 тисячі рублів (за курсом 33,7 рубля за долар), свідчать дані Twitter-каналу Йошкін Крот.

При цьому в 2019 році показник середньої зарплати в Росії впав до 640,5 долара або 42,5 тисячі рублів (за курсом 66,5 рубля за долар).

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"46% росіян вважають, що Росія рухається неправильним шляхом. Це максимум за 13 років", – повідомив автор публікації.

При цьому він зазначив, що п'ять років тому так вважали лише 37% опитаних.

"А ще п'ять років тому офіційна середня зарплата в доларовому еквіваленті була на ≈ 27% вище, ніж зараз", – йдеться у повідомленні.

До і після Криму: в Росії показали, на скільки впали зарплати

До і після Криму: в Росії показали, на скільки впали зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. При цьому глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму у складі України.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
А дедуганы в Педерашке хер без соли доедают, давай Козлопутин, дави пидарашенское быдло, это у тебя хорошо получается, многоходовочник дырозадый. Все кацапы, вы - пидары, гы-гы-гы!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какой то ...крот..Что за мурло? А почему не на 50?Не на 100?У меня лично зарплата выросла за 4 года процентов на 70....а цены выросли проуентов на 30.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Это ещё не «камни с неба», это только «песок на зубах».
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