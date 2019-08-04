До 50 тисяч: зарплати нардепів запропонували радикально підвищити

Зарплати народних депутатів України нового скликання необхідно підвищити в 2-3 рази для "елементарного забезпечення їх потреб".

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. За його словами, такі заходи дозволять запобігти корупції у Верховній Раді.

"Я думаю, що зарплата народного депутата повинна змінюватися в бік збільшення. Якщо ж ми хочемо, щоб народний депутат заглядав комусь до рота і чекав якихось хабарів за рішення або депутатський запит, то ми можемо нічого не змінювати", – зазначив колишній заступник голови ЦВК.

На думку Магери, для того, щоб народний обранець відчував себе матеріально незалежним, він повинен отримувати "хоча б 50-60 тис. грн".

"Коли зарплата нижче за рівень елементарного забезпечення потреб цього народного депутата, то він буде шукати інші джерела доходу. Добре, якщо він буде викладати – це не заборонено законом. А якщо він почне нишком займатися адвокатською діяльністю або медичною практикою або ще чимось – будуть виникати проблеми", – попередив він.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

народні депутати у Верховній Раді 9-го скликання будуть отримувати заробітну плату в залежності від займаної посади. Спікер Верховної Ради отримає 23 232 грн, перший заступник глави парламенту 22 264 гривні, заступник глави парламенту 21 296 грн, глава комітету Ради – 20 238 грн, перший заступник і заступник голови комітету – 19 940 грн, член комітету 19 360 грн.

депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов раніше пропонував підвищити зарплати народних депутатів до 10 тис. євро.

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