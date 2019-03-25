Несподіваний поворот курсу: економіст дав прогноз щодо біткоїну

Курс біткоїна має передумови для того, щоб повторити свій рекорд вартості в 20 тис. доларів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV економіст Євген Невмержицький. За його словами, ринок криптовалют вже пройшов свою нижню позначку.

"Протягом останніх трьох місяців весь ринок криптовалют був трохи менше 100 млрд доларів. Це була нижня точка ринку криптовалют, зараз ринок приблизно 138 млрд доларів. Капіталізація самого біткоїна складає 70 млрд доларів і курс близько 4 тис. доларів", – розповів економіст.

Невмержицький зазначив, що на сьогоднішній день коливання біткоїна не дуже значні, і припустив, що криптовалюта буде надалі відновлюватися.

Експерт нагадав, що верхня межа, якої досягав біткоїн на початку 2018 року, була 20 тис. доларів.

На питання, чи може повторитися такий стрибок курсу, Невмержицький відповів: "Звичайно, це закони фондового ринку, яким підкоряється біткоїн. Не створено жодної криптовалюти, яка хоча б наблизилася до капіталізації біткоїна. Біткоїн є по-справжньому незалежною криптовалютою, розділеною базою даних, яка ніким конкретно не контролюється. Навіть групи осіб, навіть держави і фінансові інституції не можуть впливати на курс шляхом втручання... Є всі підстави для подальшого зростання популярності".

За його словами, "є всі підстави для повернення до показників, які були".

"В останній рік ціна досить довго була на рівні 3 тис. доларів, зараз на рівні 4 тис. Це означає, що в більш-менш тривалій перспективі зараз варто його купувати", – сказав економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів до 2022 року.

Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

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