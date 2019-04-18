"Дно досягнуто": що буде з біткоїном

Експерти вважають, що ціна біткоїна вже досягла дна і ринок криптовалют готовий до наступної хвилі зростання.

За останні два тижні видно сильний сплеск транзакцій у блокчейні, що оцінюється як накопичення сил великими гравцями для чергового поштовху курсу вгору, передає Stockmaks.

За попередніми даними, на рахунках власників біткоїнів накопичилося близько 800 млн доларів у цифровому активі.

За словами аналітиків, на старті нового імпульсу, що зароджується, "біткоїн-кити" не хочуть пропустити момент для входу в ринок.

Для інших учасників ринку це може стати серйозним сигналом на довгострокову перспективу.

Раніше вартість біткоїна обвалилася до мінімальної із жовтня 2017 року. Відтоді популярна криптовалюта втратила ще приблизно 1000 доларів. Із незначними відхиленнями курс найпопулярнішої криптовалюти планомірно знижувався із початку 2018-го, поки не досяг психологічної для ринку позначки – річного мінімуму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер упевнений, що курс досягне 250 тисяч доларів до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не становитимуть.

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