''Дна не досяг'': стало відомо про вплив Brexit на курс валют

Британський фунт після падіння на 1% одразу після провального результату голосування для прем'єр-міністра Терези Мей повернувся до рівня $1,287. За 2018 рік британська валюта впала до долара на 7% через невизначеність умов Brexit.

Як повідомляють "Ведомости", результат не став несподіваним для ринків, але головним питанням залишається подальший розвиток подій. Поки найімовірніші три шляхи: вихід без угоди з ЄС, "план Б" уряду Мей і повторний референдум про вихід Великобританії із ЄС.

За словами стратега CIBS Патрика Беннетта, фунт навряд чи досяг дна. "Ризиків ще достатньо. Звичайно, вчорашня поразка Мей прибрала одне джерело невизначеності, але їх ще багато. Ні голосування про довіру уряду, ні можливий повторний референдум і нові парламентські вибори не додають віри ні в (британську) економіку, ні в її валюту", — заявив він.

Brexit

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні проти угоди проголосувала більшість членів палати громад — 432 парламентарі, на підтримку документа віддали голоси 202 депутати. Це одна з найбільш розгромних поразок ініціатив правлячої партії в історії країни.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін уже вніс пропозицію про вотум недовіри уряду Мей. Тепер уряд повинен протягом трьох днів сформувати і представити парламенту план подальших дій.

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