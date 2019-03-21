"Для України і народу": Росія огризнулася на нові санкції

У Росії назвали контрпродуктивними нові санкції України проти осіб, причетних до окупації Криму і Донбасу.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ, голова комісії із захисту державного суверенітету Андрій Клімов, передає RT.

"Все, що робиться в цьому санкційному ряду з боку Києва — контрпродуктивне насамперед для самої України і її народу. Єдина мета цих санкцій — хоч якимось чином підняти рейтинг чинного президента Петра Порошенка", — сказав він.

За його словами, значна частина українського населення наразі "не має наміру залишатися в певному ворожому стані щодо Росії".

"Наша країна приносить реальні гроші українському народу, у нас працюють мільйони громадян, зберігаються коопераційні зв'язки. Люди все це бачать", — вважає Клімов.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти осіб, причетних до російської агресії у Криму і на Донбасі.

З ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України та Національного банку України, санкції введені проти 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

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