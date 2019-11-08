Для приватизації у 2020 році потрібні гарантії інвестору, а не "наїзди" на "Криворіжсталь" і "Укртелеком" – Кущ

Можливе повернення у держвласність "Укртелекому" може поставити хрест на інвестиційних планах уряду та русі інвестицій у приватний сектор. Щоб залучити інвестора, йому необхідно надати довгострокові гарантії. Про це написав економіст Олексій Кущ на своїй сторінці у Facebook.

Економіст зазначив, що наступного року уряд планує провести приватизацію і отримати від неї 13 млрд грн. І нагадав, що зробити на продажі об'єктів держвласності понад 10 млрд грн Україні вдалося лише двічі – у 2005 році за рахунок "Криворіжсталі" та у 2011 році – за допомогою продажу "Укртелекому". На його думку, для успішної приватизації-2020 держава має не лише виставити на продаж цікаві для інвестора об'єкти, але й забезпечити довгострокові гарантії їхніх прав.

"Для пошуку інвесторів потрібні не тільки якісні об'єкти та презентації інвестиційних радників, найнятих державою для роудшоу, а, найперше, захист титулів власності (зокрема й у судах), і довгострокові (а не особисті) гарантії, включаючи компенсацію державою вартості втраченого інвестиційного активу. У цьому контексті можлива "націоналізація" "Укртелекому", "наїзди" на "Криворіжсталь" із боку силових органів і фіскалів, операційний блекаут "тютюну" найближчим часом можуть поставити "хрест" не лише на інвестиційних планах уряду, але й на русі ПІІ у приватний сектор економіки", – написав Кущ.

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Крім того, він зазначив, що націоналізація "Укртелекому" викличе необхідність його повторної приватизації, але отримати за нього колишні 10,575 млрд грн уже не вдасться, нинішня вартість компанії – у 4-8 разів нижча.

"За методом дисконтованих фінансових потоків продажна ціна компанії може скласти 53 млн дол. або 1,325 млрд грн, що у 8 разів менше за початкову вартість приватизації. А за методом капіталізації активів, за мінусом балансового "баласту" – 2,5 млрд грн або еквівалент 100 млн дол. У будь-якому разі це у 4-8 разів менше за початкову вартість", – пояснив Кущ.

На думку економіста, державі необхідно розробити чіткий і прозорий алгоритм взаємодії з інвестором, зокрема і в контексті виконання інвестиційних зобов'язань. Але на платформі недоторканності приватної власності.

"Лише в такому разі Україна може повторити рекорди минулих років: понад 10 млрд дол. на рік ПІІ та десятки мільярдів гривень, отриманих від продажу об'єктів державної власності системним інвесторам. Інакше доведеться дисконтувати свої активи практично до нуля", – прогнозує Кущ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму у Маріуполі заявив, що реприватизація є поганим сигналом для інвесторів і підриває довіру до держави, а також запевнив, що уряд ставитиметься до таких ідей дуже обережно.

Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що ігри з реприватизацією завдадуть Україні збитків та вдарять по інвестиційному іміджу. А також він упевнений, що про плани успішного проведення приватизації наступного року можна буде забути, оскільки жоден іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.

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