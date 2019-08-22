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"Диспропорція у десятки разів": в Україні вказали на проблему ЗВТ із Ізраїлем

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Угода про вільну торгівлю, яку підписали Україна з Ізраїлем, складається на користь ізраїльської сторони.

"Хоча вони, в принципі, встановили там різношвидкісне розкриття мит – спочатку розкриваються мита на 80% українських товарів і на 70% ізраїльських. Ніби як 10% нам дали фору", – повідомив економічний експерт Олексій Кущ у коментарі "Сегодня".

Однак, за його словами, фора в 10% буде дуже швидко відіграна Ізраїлем.

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"Але насправді, враховуючи диспропорцію в продуктивності праці і в рівні розвитку економіки, у нас там диспропорція в десятки разів", – заявив Кущ.

У підсумку експерт прийшов до висновку, що головна проблема полягає в тому, що Україна співпрацює не з тими партнерами, з якими вільна торгівля була б найбільш вигідною.

Україна не вміє розмінювати свої сильні сторони і брати вигоди для себе

Україна не вміє розмінювати свої сильні сторони і брати вигоди для себе

The Jerusalem Post

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 серпня Зеленський підписав документ про ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.

Повідомлення про повернення законопроекту №0223 з підписом глави держави з'явилося на сайті Верховної Ради. Документ набуде чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України і ізраїльським Кнесетом.

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Україна
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
То есть ,ситуёвина такая же как и с ассоцией . Блин ,когда же вы там думать начнёте.
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