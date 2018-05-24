Що дасть Україні "тунель в Європу": деталі масштабного проекту

Один з найбільших інфраструктурних проектів в Україні, Бескидський залізничний тунель, покращить сполучення із Закарпаттям і відкриє перед Україною низку торговельних можливостей.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра інфраструктури, радник голови "Укравтодору" Олександр Кава.

"Економічна ситуація однозначно покращиться, оскільки новий Бескидський тунель ліквідує єдине вузьке місце на залізничній лінії від Києва до Мукачевого. Це була єдина одноколійна ділянка", - розповів він.

За його словами, старий тунель перебував в аварійному стані, йому вже 132 роки.

"Конструкція цього тунелю така, що там протікає постійно вода, і взимку залізничники щодоби вивозять з тунелю близько 30 тонн льоду. Новий тунель абсолютно герметичний, він дозволить не зупинятися потягам, щоб пропускати потяги зустрічного напрямку", - повідомив експерт.

Кава спрогнозував суттєве покращення сполучення із Закарпатською областю.

"Зростуть можливості України для експорту товарів у напрямку Угорщини, Словаччини, Балкан і Південної Німеччини, а також можливості для транзиту", - зазначив він.

"Це унікальний об'єкт, який мали побудувати досить давно, хоча роботи з підготовки почалися у 2012 році, а проходка у 2013-му. Об'єкт фінансувався за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)", - додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бескидський тунель розташований в Карпатах, на Бескидському перевалі. Довжина нового тунелю становить понад 1700 метрів. Його максимальна глибина - 180 метрів від поверхні Бескидського хребта.

Пропускна спроможність транспортного об'єкта зросте з 47 до 100 пар потягів на добу. При цьому швидкість руху поїздів збільшиться з 15-40 до 60-70 км/год.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю оцінюється у 2,9 млрд гривень.