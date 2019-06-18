"Не будуть викручувати руки": Зеленський несподівано пішов проти Меркель через Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції Києва і Берліна з питання газопроводу в обхід України "Північний потік-2" діаметрально протилежні.

Як заявив він за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, збереження транзиту російського природного газу через українську територію є гарантією енергетичної безпеки України та Європи.

"Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах — це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку", — сказав український лідер.

Зеленський і Меркель

Зеленський повідомив, що обговорив із Меркель проект газопроводу "Північний потік-2", визнавши, що позиції держав щодо нього "діаметрально різняться". "Наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність вести предметний діалог із Німеччиною стосовно такого непростого питання", — сказав він.

Президент висловив упевненість в успішних переговорах з метою підписання договору про транзит газу.

"Думаю, найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимося, і ніхто Україні не буде викручувати руки", — сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Газопровід піде Балтійським морем в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн.

У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". Як альтернативу він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

Водночас президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон запровадить санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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