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"Не будуть викручувати руки": Зеленський несподівано пішов проти Меркель через Росію

16.9тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиції Києва і Берліна з питання газопроводу в обхід України "Північний потік-2" діаметрально протилежні.

Як заявив він за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, збереження транзиту російського природного газу через українську територію є гарантією енергетичної безпеки України та Європи.

"Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах — це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку", — сказав український лідер.

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Зеленський і Меркель

Зеленський і Меркель

Зеленський повідомив, що обговорив із Меркель проект газопроводу "Північний потік-2", визнавши, що позиції держав щодо нього "діаметрально різняться". "Наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність вести предметний діалог із Німеччиною стосовно такого непростого питання", — сказав він.

Президент висловив упевненість в успішних переговорах з метою підписання договору про транзит газу.

"Думаю, найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимося, і ніхто Україні не буде викручувати руки", — сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", який з'єднає постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Газопровід піде Балтійським морем в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн.

  • У квітні 2018 року президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в "Північному потоці-2". Як альтернативу він запропонував модернізувати транзитний газопровід, що проходить через українську територію.

  • У червні 2019 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що німецька сторона виступає за те, щоб "Північний потік-2" будувався паралельно з транзитом через Україну.

  • Водночас президент США Дональд Трамп налаштований перешкодити "Північному потоку". Не виключено, що Вашингтон запровадить санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

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Особи
Ангела МеркельВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2Росія
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Соболева Марина
Соболева Марина
Зеленский лицемер ....тут играем ,здесь не играем.
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CARGO 100
CARGO 100
"... аккумулирование в украинских хранилищах"? Гepмaнии хватит своих 42-х ПХГ на 20 млpд кубoмeтpoв.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Думал нерабыдлу важны три лярда зелени в год от ахрессора, ан нет. Украина оказывается заботится об энергетической безопасности Европы. СУГС, ёпста!
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