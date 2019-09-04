Податківці висунули ArcelorMittal претензії на 9 млрд грн: результати аудиту

Офіс великих платників податків Державної податкової служби завершив розпочатий у травні цього року аудит ArcelorMittal Кривий Ріг. Сума претензій складає 9 млрд грн.

Про це повідомив на зустрічі із журналістами у Києві в середу глава Офісу Євген Бамбізов, інформує пресслужба відомства. "На сьогодні завершено масивний аудит підприємства, ми визначаємо претензії у 9 млрд грн", – заявив він.

За його словами, під час перевірки фіскали перебували під тиском, було організовано компанію дискредитації Офісу. Він додав, що основна сума пов'язана із внесенням рентної плати за використання надр, заниженням орендної плати за землю. Претензії Офісу також стосуються роботи з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.

ArcelorMittal epravda.com.ua

"Було досить активне протистояння, була розгорнута ціла дискредитаційна кампанія проти Офісу у ЗМІ. Однак ми працювали спільно зі Службою безпеки України, оперативно отримували в них необхідну інформацію. Тому ми успішно впоралися. Зараз ми завершили з ним роботу і готові сьогодні передати матеріали у правоохоронні органи", – розповів начальник Офісу великих платників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 липня на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли працівники СБУ з обшуками. У пресслужбі компанії повідомили, що щодо них відкрите кримінальне провадження за фактом екоциду. За словами виконувача обов'язків генерального директора "ArcelorMittal Кривий Ріг" Олександра Іванова, працівники СБУ обшукували щойно збудований і сучасний об'єкт, а саме третю машину безперервного лиття заготовок.

22 липня глава СБУ Іван Баканов на брифінгу звинуватив менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала. В СБУ заявили, що нове обладнання на заводі встановлене з порушеннями, а рівень радіації небезпечний для здоров'я працівників.

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