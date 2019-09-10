Кешбек за скарги і оплата по-новому: Рада прийняла важливе рішення

Верховна Рада 10 вересня проголосувала за законопроекти №1073 і №1053. Їх прийняли в першому читанні і за основу.

Згідно з документами, покупці, які помітять в товарному чеку невірно зазначену суму, або якщо його зовсім не дадуть, зможуть отримати винагороду. А у продавців з'явиться можливість при реєстрації оплати використовувати смартфони.

За законопроект №1073 проголосували 249 народних депутатів, а за №1053 – 257 парламентарів, свідчить офіційний сайт ВР. (Щоб подивитися результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

"Прийняття проекту закону сприятиме детінізації обігу готівкових коштів, руйнуванню окремих схем ухилення від сплати податків, зменшенню корупційних ризиків при адмініструванні податків та зборів, розширенню фіскалізації розрахункових операцій, залученню більшої кількості суб’єктів господарювання до застосування РРО (касових апаратів. – Ред.) та створенню таким чином рівних конкурентних умов для ведення господарської діяльності", – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект про "прозорі" розрахунки

Документом №1073 передбачається:

запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам, які виявлять порушення порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 100 гривень та направлять відповідну скаргу до контролюючих органів;

запровадження інформаційної системи в межах електронного кабінету, за допомогою якої може бути перевірена автентичність отриманого покупцем розрахункового документа, оформлена скарга на продавця товарів та в режимі реального часу відстеження такої скарги через контролюючий орган;

законодавче визначення систем зберігання, збору та обліку даних РРО та можливість використання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків;

запровадження дворівневої системи перевірок поданих покупцями письмових звернень чи скарг засобами порталу перевірки розрахункових операцій.

розширення переліку видів діяльності, для яких застосування РРО є обов’язковим.

Законопроект прийняли в першому читанні за основу.

Результати голосування:

Голосування за законопроект №1073

Голосування по фракціях:

Голосування за законопроект №1073

Законопроект про касові апарати

Водночас законопроект №1053 ініціює:

запровадження програмних РРО, що надає суб’єкту господарювання право обирати класичний РРО чи програмний РРО в залежності від його потреб та фінансових можливостей;

спрощення процедури реєстрації РРО – її проведення засобами Електронного кабінету без подання реєстраційних документів;

здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайєрингових послуг;

фіскалізація розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО, на сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;

контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій.

Законопроект №1053 ухвалили в першому читанні за основу.

Результати голосування були такими:

Голосування за законопроект №1053

Голосування по фракціях:

Голосування за законопроект №1053

Верховна Рада підтримала проекти закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

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