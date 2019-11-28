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29 листопада • оновлено в 11:11
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Захоплені Росією кораблі: Україна підрахувала суму збитків

3.2т
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Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені у листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.

"З огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням", – заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає "Укрінформ".

За його словами, наразі робота комплексної комісії ВМС триває, оскільки наявні великі збитки.

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Лоссовський наголосив, що точну суму завданої шкоди можна буде встановити лише після завершення комплексного розслідування із залученням представників галузі, зокрема, після огляду кораблів на заводі.

"Згідно з попереднім оглядом, сума збитків на кораблях становить щонайменше 55,5 млн гривень", – резюмував дипломат.

Тепер судна не можна використовувати за призначенням

Тепер судна не можна використовувати за призначенням

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
А как Зе будет Пу счет выставлять?))Он
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Скот паРа шный- прирожденный мародер.
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злой укр
злой укр
Джонсон Саймон Ф., золотые гальюны и кружевные труселя СТОЛЬКО стоят?!!!!!!!!!!!!
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2
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Южный Гарик
Южный Гарик
Эти корыта стоят в 3 раза дешевле
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