Захоплені Росією кораблі: Україна підрахувала суму збитків

Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені у листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.

"З огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням", – заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає "Укрінформ".

За його словами, наразі робота комплексної комісії ВМС триває, оскільки наявні великі збитки.

Лоссовський наголосив, що точну суму завданої шкоди можна буде встановити лише після завершення комплексного розслідування із залученням представників галузі, зокрема, після огляду кораблів на заводі.

"Згідно з попереднім оглядом, сума збитків на кораблях становить щонайменше 55,5 млн гривень", – резюмував дипломат.

Тепер судна не можна використовувати за призначенням ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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