Захоплені Росією кораблі: Україна підрахувала суму збитків

Росія завдала трьом кораблям ВМС України, які були захоплені у листопаді 2018 року, збитків на суму понад 55,5 млн гривень.
"З огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням", – заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, передає "Укрінформ".
За його словами, наразі робота комплексної комісії ВМС триває, оскільки наявні великі збитки.
Лоссовський наголосив, що точну суму завданої шкоди можна буде встановити лише після завершення комплексного розслідування із залученням представників галузі, зокрема, після огляду кораблів на заводі.
"Згідно з попереднім оглядом, сума збитків на кораблях становить щонайменше 55,5 млн гривень", – резюмував дипломат.
Тепер судна не можна використовувати за призначенням
ТАСС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас три моряки отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".
Україна звернулася в Міжнародний трибунал ООН з морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві й Києві.
Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.
17 листопада українські кораблі окупанти вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. Вони пішли Керченською протокою в сторону Чорного моря на зустріч з рятувально-буксирним загоном ВМС України.
20 листопада в Очаків (Миколаївська область) прибули українські військові кораблі, які були захоплені Росією в листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.
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