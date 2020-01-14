Дешевим кредитам від Зеленського бути! Монобільшість підтримала законопроєкт

Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Зокрема, Верховна Рада підтримала відповідний урядовий законопроєкт №2589 в цілому – 261 голос “за”. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

"Це – гроші для урядової програми доступних кредитів для бізнесу за ініціативою президента й уряду", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Народні депутати підтримали урядовий законопроєкт №2589 в цілому

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