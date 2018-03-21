Держдеп анонсував нові санкції, пов'язані з Росією

США можуть накласти санкції на іноземні компанії, які беруть участь у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявила представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт. Її заява опублікована на офіційному сайті.

"Фірми, що працюють у секторі експорту російської енергії, можуть, якщо вони задіяні в такому бізнесі, піддатися санкціям у рамках CAATSA", - підтвердила вона.

За її словами, США виступають категорично проти проекту "Північний потік-2".

"Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Він надасть Росії ще один засіб для чинення тиску на європейські країни, особливо на такі, як Україна", - підкреслила Нойерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російські ЗМІ повідомили, що росіяни в 2020 році не зможуть обійтися без української газотранспортної системи для транзиту в Європу, оскільки до того моменту наземна інфраструктура в ЄС ще не буде готова до прийому газу "Північного потоку-2" .