Держава продасть готель "Дніпро" у центрі Києва за $10 млн

Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у центрі Києва.

Стартова ціна об’єкту складе близько 10 мільйонів доларів. Аукціон заплановано на весну 2020 року, повідомила пресслужба ФДМ.

"Цього року ми плануємо завершити процедури приватизації по п’яти великих об’єктах, але вже навесні цього року буде виставлений на аукціон готель "Дніпро", – йдеться у заяві.

Представники відомства наголосили, що компанія, яка приватизує готель, зможе взяти участь в інвестиційній програмі держави та не платити податки з прибутку протягом 5 років.

В кінці минулого місяця Офіс президента обіцяв передати на приватизацію низку підприємств, які належать Державному управлінню справами.

Що ще приватизують:

Готель "Україна";

Комплекс "Пуща-Водиця";

"Конча Заспа";

Лікеро-горілчаний завод.

Фонд державного майна України анонсував аукціон з продажу готелю "Дніпро", який розташований на Європейській площі у центрі Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств.

Приватизація "Укрспирту" може принести до бюджету України не менше 5 млрд гривень. Ймовірно, процес розпочнеться вже у 2020 році.

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