Коломойський пішов на жорсткі заходи проти ПриватБанку: чого чекати клієнтам

Судовий позов олігарха Ігоря Коломойського до Господарського суду Києва проти Міністерства фінансів і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою визнати націоналізацію ПриватБанку незаконною – це інформаційний привід під час виборчої кампанії. Клієнтам банку не варто хвилюватися.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з фінансових питань Василь Горбаль. Він додав, що націоналізація не була бездоганною з точки зору деяких рішень.

"У будь-якому випадку, всі ці атаки я оцінюю як створення певної бази для діалогу за великим пакетом проблемних заборгованостей і клієнтам банку не варто хвилюватися. Я більше оцінюю це як інформаційний привід, тим більше під час виборчої кампанії", – сказав він.

Якщо якісь рішення не визнаються дійсними, то сторони розводяться у початкове положення, зазначив Горбаль. Він додав, що в такому випадку державі потрібно повернути кошти, які вона інвестувала в цей банк.

"Думаю, що тут і клієнти, і колишні акціонери, і топ-менеджери банку зацікавлені в тому, щоб він працював стабільно", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію банку у 2016 році.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram