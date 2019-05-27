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Україні можна не платити? Розкрився показовий нюанс дефолту перед МВФ

1.2тЧитати матеріал російською

Економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що Україна може не повертати борги Міжнародному валютному фонду.

"Дефолти перед МВФ досить часте явище. За останні 60 років (з 1959 року), 30 країн допустили 34 дефолти по кредитах МВФ", – написав він у Facebook.

Зокрема, п'ять країн допускали по два дефолти перед МВФ:

  • Сьєрра Леоне (1984 і 1987),

  • Замбія (1985 і 1986),

  • Гондурас (1987 і 1988),

  • Конго (1988 і 1990),

  • Гаїті (1988 і 1991).

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Країни-рекордсмени за терміном дефолту:

  • Ліберія – 23 року (1984-2008),

  • Камбоджа – 19 років (1975-1992),

  • Ірак – 14 років (1990-2004).

За його словами, найбільший дефолт перед МВФ допустила Аргентина, відмовившись у 2003 році виплатити борг у сумі $2,9 млрд.

"Примітно, що з трьох найбільших боржників перед МВФ – Аргентина ($38,7 млрд), Греція ($10,5 млрд) і Україна ($10,2 млрд) – у двох країн, Аргентина і Греція, вже був дефолт перед МВФ", – резюмував Скаршевський.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

Найбільший дефолт перед МВФ допустила Аргентина

Найбільший дефолт перед МВФ допустила Аргентина

Нагадаємо, що в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи — було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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Місце
Україна
Тег
МВФ
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Мир Миру
Мир Миру
:- ))) Щось прізвищ не озвучують, хто конкретно проти статті про незаконне збагачення.
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леня зе
леня зе
не ту страну назвали Гондурасом
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К Денис
К Денис
Аха ха))) как и было предречено хохлы отдавать не умеют))) пс)) если не отдадите, нового не дадут)))) остается одно торговля жизнями(война)
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
К Денис, Долги отдают только трусы.
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