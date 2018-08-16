"Дефолт на порозі?" В Україні розповіли про проблеми держбюджету

В Україні державний бюджет зіткнувся з трьома дефіцитами, що призвело до збою з виплатою пенсій та розмов про можливий дефолт.

Перший – дефіцит доходів, який виник через недобір основних податків, другий – гострий дефіцит ліквідності через слабкі запозичення та відсутність доходів від приватизації, третій – дефіцит валютних коштів у зв'язку з відсутністю зовнішніх запозичень на фоні зростання валютних виплат за держборгом, йдеться в матеріалі ЕП "Дефолт на порозі?".

При цьому уряд вже ухвалив ряд рішень, які в короткостроковій перспективі допоможуть вирівняти ситуацію.

Зокрема, залишки єдиного казначейського рахунку поповнилися завдяки достроковому погашенню боргу Фонду гарантування вкладів перед Міністерством фінансів (5,5 млрд грн) та переказу дивідендів "Нафтогазом" (по 0,5 млрд грн у серпні та вересні, по 8 млрд грн у листопаді та грудні). Також у серпні Мінфін залучив понад 14,5 млрд грн на внутрішньому ринку завдяки випуску ОВДП, що дозволить здійснити найближчі боргові виплати.

За словами економіста Олексія Блінова, з точки зору гривневого боргу навантаження на державні фінанси у серпні-вересні середнє.

Найбільшою проблемою для Мінфіну є зовнішній борг, і в цій ситуації головне – продовження програми з МВФ та отримання найближчим часом п'ятого траншу.

ЕП

Якщо Україна отримає кошти Фонду – це дозволить їй вийти на зовнішні ринки, закрити діру у фінансуванні дефіциту і своєчасно розрахуватися з боргами.

Однак продовження паузи у відносинах з кредитором унеможливить вихід України на зовнішні ринки на вигідних умовах. В результаті без співпраці з МВФ очікується прискорене падіння курсу гривні та виснаження золотовалютних запасів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія Фонду відвідає Київ з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій, економічної політики та наступних кроків, включаючи фінансову допомогу.