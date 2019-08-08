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"Дефіциту не буде": Україні запропонували альтернативу російському дизелю

1.3т Читати матеріал російською

Україні не загрожує дефіцит дизельного палива через скорочення поставок з Росії. Більше того, протягом 3-5 років вітчизняний ринок може повністю перейти на інші джерела поставок.

Такий прогноз дав в ефірі ObozTV експерт Центру Разумкова Максим Білявський. Зокрема, за його словами, зараз збільшиться кількість поставок через морські термінали та з країн Європейського Союзу.

Білявський також не виключив, що з 1 вересня – а може і раніше – поставки дизельного палива з РФ будуть відновлені.

"Але дуже цікава ситуація склалася з роботою НПЗ в Європейському Союзі. Вони повністю забезпечують потреби своїх споживачів і експортують нафтопродукти до Венесуели, де тимчасово зупинилися нафтопереробні заводи. Це означає, що якщо вміло провести політику переговорів України з нашими європейськими партнерами, то можливо переорієнтувати в Україна частину нафтопродуктів, які йдуть за океан", – розповів експерт.

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Також Білявський навів і другий варіант – провести переговори з партнерами із Прибалтики та Білорусі.

"Але збільшення імпортних поставок через морські термінали України вимагатиме від Міністерства інфраструктури: підготувати пересувний склад "Укрзалізниці", переглянути трафік завантаженості основних потоків, переглянути тарифікацію на послуги залізничних перевезень, переглянути питання перевалки, зберігання...", – звернув він увагу.

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На його думку, поступово Україна зможе відмовитися від дизпалива Росії.

"На мій погляд, в найближчі 3-5 років. Але для цього потрібна системна робота. Як ми можемо замістити дизельне паливо? Дизельне паливо – одне з найдешевших моторних палив для наших автомобілістів. Є також пропан-бутан. І стрімко розвивається напрямок автокарів. Тому я думаю, що потрібно рухатися в бік використання екологічних палив", – порадив фахівець.

Україна може легко замістити російське дизпаливо

Україна може легко замістити російське дизпаливо

ncheurope.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 серпня Кабінет міністрів України запровадив спецмита на широкий спектр товарів з РФ, в тому числі й на дизельне паливо. У відповідь кілька найбільших російських імпортерів заявили, що зупиняють поставки нафтопродуктів до України.

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Теми
Бензин в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особа
Максим Білявський
Місце
Україна
Теги
санкции мито Укрзалізниця бензин дефіцит
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
ЕС экспортируют нефтепродукты в Венесуэлу???)))))) Плять,где вы берете этих экспертов???)))))))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Очередные селюковые фантазии о хиперлупе. Теперь в каждом хуторе на электрокарах будем ездить в течение 3-5 лет.
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