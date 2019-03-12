Де живуть мільярдери: названі міста з найбільшою кількістю багатіїв

У рейтинг найбагатших людей світу 2019 року за версією Forbes увійшли 2153 людини. Водночас 551 із них проживає лише в десяти з 1860 міст світу.

Сукупні статки мільярдерів, котрі проживають у відповідному списку міст, становлять $2,3 трлн, повідомляє Forbes.

Лише сім країн світу можуть похвалитися валовим внутрішнім продуктом, який перевищує цю суму.

1. Нью-Йорк

Кількість мільярдерів: 84 (+1 із 2018 року)

Сукупні статки: $469,7 млрд

Найбагатша людина: власник інформаційного агентства Майкл Блумберг, $55,5 млрд

2. Гонконг

Кількість мільярдерів: 79 (+2 із 2018 року)

Сукупні статки: $355,5 млрд

Найбагатша людина: творець конгломерату Cheung Kong Group Лі Кашин, $31,7 млрд

3. Москва

Кількість мільярдерів: 71 (-6 із 2018 року)

Сукупні статки: $336,5 млрд

Найбагатша людина: акціонер "Новатека" і "Сібура" Леонід Міхельсон, $24 млрд

4. Пекін

Кількість мільярдерів: 61 (-3 із 2018 року)

Сукупні статки: $193,3 млрд

Найбагатша людина: девелопер комерційної нерухомості Ван Цзяньлінь, $22,6 млрд

5. Лондон

Кількість мільярдерів: 55

Сукупні статки: $226 млрд

Найбагатша людина: засновник російської компанії "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, $15 млрд

6. Шанхай

Кількість мільярдерів: 45 (-5 із 2018 року)

Сукупні статки: $110,7 млрд

Найбагатша людина: творець сервісів електронної комерції Колін Хуан, $13,5 млрд

7. Сан-Франциско

Кількість мільярдерів: 42 (+8 із 2018 року)

Сукупні статки: $109,2 млрд

Найбагатша людина: співзасновник Facebook Дастін Московіц, $11,1 млрд

8. Шеньчжень

Кількість мільярдерів: 39 (-5 із 2018 року)

Сукупні статки: $190,5 млрд

Найбагатша людина: CEO компанії Tencent Ма Хуатен, $38,8 млрд

9. Сеул

Кількість мільярдерів: 38 (-3 із 2018 року)

Сукупні статки: $99,9 млрд

Найбагатша людина: глава Samsung Лі Кун-Хі, $16,9 млрд

10. Мумбаї

Кількість мільярдерів: 37 (-8 із 2018 року)

Сукупні статки: $184,4 млрд

Найбагатша людина: власник холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані, $50 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ посів шосте місце в рейтингу міст Європи з найдорожчою орендною платою за нерухомість.

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