Де живуть мільярдери: названі міста з найбільшою кількістю багатіїв

У рейтинг найбагатших людей світу 2019 року за версією Forbes увійшли 2153 людини. Водночас 551 із них проживає лише в десяти з 1860 міст світу.
Сукупні статки мільярдерів, котрі проживають у відповідному списку міст, становлять $2,3 трлн, повідомляє Forbes.
Лише сім країн світу можуть похвалитися валовим внутрішнім продуктом, який перевищує цю суму.
1. Нью-Йорк
Кількість мільярдерів: 84 (+1 із 2018 року)
Сукупні статки: $469,7 млрд
Найбагатша людина: власник інформаційного агентства Майкл Блумберг, $55,5 млрд
2. Гонконг
Кількість мільярдерів: 79 (+2 із 2018 року)
Сукупні статки: $355,5 млрд
Найбагатша людина: творець конгломерату Cheung Kong Group Лі Кашин, $31,7 млрд
3. Москва
Кількість мільярдерів: 71 (-6 із 2018 року)
Сукупні статки: $336,5 млрд
Найбагатша людина: акціонер "Новатека" і "Сібура" Леонід Міхельсон, $24 млрд
4. Пекін
Кількість мільярдерів: 61 (-3 із 2018 року)
Сукупні статки: $193,3 млрд
Найбагатша людина: девелопер комерційної нерухомості Ван Цзяньлінь, $22,6 млрд
5. Лондон
Кількість мільярдерів: 55
Сукупні статки: $226 млрд
Найбагатша людина: засновник російської компанії "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, $15 млрд
6. Шанхай
Кількість мільярдерів: 45 (-5 із 2018 року)
Сукупні статки: $110,7 млрд
Найбагатша людина: творець сервісів електронної комерції Колін Хуан, $13,5 млрд
7. Сан-Франциско
Кількість мільярдерів: 42 (+8 із 2018 року)
Сукупні статки: $109,2 млрд
Найбагатша людина: співзасновник Facebook Дастін Московіц, $11,1 млрд
8. Шеньчжень
Кількість мільярдерів: 39 (-5 із 2018 року)
Сукупні статки: $190,5 млрд
Найбагатша людина: CEO компанії Tencent Ма Хуатен, $38,8 млрд
9. Сеул
Кількість мільярдерів: 38 (-3 із 2018 року)
Сукупні статки: $99,9 млрд
Найбагатша людина: глава Samsung Лі Кун-Хі, $16,9 млрд
10. Мумбаї
Кількість мільярдерів: 37 (-8 із 2018 року)
Сукупні статки: $184,4 млрд
Найбагатша людина: власник холдингу Reliance Industries Мукеш Амбані, $50 млрд
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Київ посів шосте місце в рейтингу міст Європи з найдорожчою орендною платою за нерухомість.
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