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Де вигідно купувати продукти в Україні: названі конкретні місця

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Продукти харчування в Україні найвигідніше купувати не у великих гіпермаркетах, а на оптових ринках. На другому місці – продуктові ярмарки.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

"Колись закупівлі в гіпермаркетах були вигідними. Але зараз набагато вигідніше йти на оптовий ринок. На жаль, таких небагато", – зазначив він.

За словами економіста, в Україні дві подібних локації – ринок "Столичний" під Києвом і ринок "Шувар" у Львові.

"У регіонах, де є оптові ринки, завжди найменше коливання цін та одні з найнижчих цін", – зазначив він.

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Якщо ж потрапити на оптовий ринок немає можливості, Дорошенко порадив купувати продукти на ярмарках, які проводяться в багатьох містах України.

"Ярмарки на другому місці. Там далеко не завжди виробники. Але, в залежності від ярмарки, буває до 50% виробників, які продають власну продукцію", – розповів експерт.

На оптовому ринку "Шувар" у Львові

На оптовому ринку "Шувар" у Львові

list.in.ua

Як писав OBOZREVATEL, через зливи на Закарпатті ціни на помідори в Україні зросли утричі в порівнянні з минулим роком. Очікується, що в серпні ціни на овочі та фрукти будуть мінімальними в цьому сезоні. А ось у вересні подорожчає ряд продуктів, зокрема, гречка.

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Теми
Ціни на продукти Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Теги
продукти цены супермаркет ринок
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