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Де дешевше: економіст порівняв ціни на продукти в Україні та Польщі

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Ціни на продукти харчування в Україні зрівнялися з цінами в Польщі і навіть перевищують їх в середньому на 5-7%.

Такі дані озвучив в ефірі ObozTV глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

"Два роки тому нам було ще далеко до Польщі. Тепер, найчастіше, ціна у нас на 5-7% вище, ніж у наших західних сусідів. І різниця тільки зростає", – зазначив Дорошенко.

"При цьому наші продукти часто мають проблеми з безпекою і якістю. Смачно – це одне. А коли ми подивимося за всіма іншими складовими – тут з'являється проблема", – уточнив він.

Економіст додав, що деякі продукти в Україні дешевше, але "їх можна порахувати на пальцях однієї руки".

"Здавалося би, що може бути більш доступним, ніж молоко і хліб... Ціна на молоко в Польщі протягом усього року удвічі нижча, ніж в Україні. Ціна на білий хліб – в середньому на 30% нижче, ніж у нашій країні. При тому, що частіше за все поляки печуть свій хліб з українського борошна, українського зерна", – розповів експерт.

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За словами Дорошенка, одним із чинників такої різниці є система оподаткування.

"Оподаткування продуктів харчування в Україні вище, ніж у Польщі. Наприклад, там ПДВ 5%, а у нас – 20%", – пояснив він.

Зауважимо, що в Польщі податок на додану вартість (ПДВ) в залежності від груп товарів варіюється від 0% до 23%.

Супермаркет в Польщі

Супермаркет в Польщі

internationalsupermarketnews.com

Як писав OBOZREVATEL, в серпні в Україні очікуються мінімальні ціни на овочі та фрукти в цьому сезоні. А ось у вересні подорожчає низка продуктів, зокрема, гречка.

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Теми
Ціни на продукти Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Теги
цены продукти інфляція Польща молоко
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