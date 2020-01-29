Де дешевше: блогер порівняв ціни на продукти в Донецьку і Києві

Блогер Володимир Золкін порівняв ціни на продукти харчування У супермаркеті Донецька і низці мережевих українських магазинів, і прийшов до висновку, що у цілому їжа в так званій ДНР обходиться дешевше.

Зокрема, помідори в Донецьку коштують 76 гривень за кілограм, тоді як в Києві – 80 гривень. Відповідний відеоролик опублікований на YouTube.

За кілограм картоплі у "ДНР" доведеться заплатити 7,2 гривні, киянам вона обійдеться у 11,5 гривні.

Ціна кілограма апельсинів у Донецьку становить 29,5 гривні, у Києві – 37 гривень, за кілограм яблук жителі обох міст віддадуть по 23 гривні.

Кілограм яловичого фаршу в Донецьку коштує 118 гривень, в Києві – 134 гривні. Ціни на яловиче філе в Донецьку вищі – 187 гривні проти 180 гривень у Києві.

Свиняча корейка вагою один кілограм грам обійдеться у 102 гривні, тоді як кияни заплатять 149 гривень.

Хліб у донецькому супермаркеті продається за 11,8 гривні, а в Києві – 11,5.

Блогер Володимир Золкін порівняв ціни на продукти харчування в супермаркеті Донецька і низці мережевих українських магазинів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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