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5 грудня • оновлено в 13:09
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ДБР нагрянуло з обшуками до Львівобллісу через незаконну вирубку

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Західне регіональне управління Держприкордонслужби спільно з Держбюро розслідувань провело обшуки у чиновників Львівобллісу, які здійснювали вирубку деревини на експорт.

Обшуки пройшли у Львові, Стрию та Славському за підтримки бійців спецпідрозділу "Дозор", йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Відповідні заходи тривають у рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

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Під час обшуків силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України.

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України

Держприкордонслужба

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України

Держприкордонслужба

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України

Держприкордонслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
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