ДБР нагрянуло з обшуками до Львівобллісу через незаконну вирубку

Західне регіональне управління Держприкордонслужби спільно з Держбюро розслідувань провело обшуки у чиновників Львівобллісу, які здійснювали вирубку деревини на експорт.

Обшуки пройшли у Львові, Стрию та Славському за підтримки бійців спецпідрозділу "Дозор", йдеться на сайті Держприкордонслужби.

Відповідні заходи тривають у рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Під час обшуків силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України.

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України Держприкордонслужба

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України Держприкордонслужба

Силовики вилучили службову документацію з вирубки, обліку та реалізації деревини для експорту за межі України Держприкордонслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 жовтня Державне агентство лісових ресурсів України розробило онлайн-карту рубок лісу, яка працює у пілотному режимі і поширюється на три області.

11 листопада до проєкту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключили вже шість областей – Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську та Тернопільську.

5 грудня Кабінет міністрів схвалив рішення щодо запуску пілотного проєкту продажу деревини через систему електронних аукціонів “Прозорро. Продажі”. Він триватиме з квітня 2020 року до квітня 2021 року.

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