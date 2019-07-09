"Даруємо 10 тисяч гривень!" Українців масово обманюють від імені відомого банку

У мережі набирає популярності новий метод шахрайства нібито від імені ПриватБанку.

Як повідомив у Facebook користувач Тім Златкін, українцям пропонують "подарувати на карту" 10 тис. гривень нібито за те, що вони пройдуть опитування.

"П'ятий раз за сьогодні випливає реклама ось цього... до ПриватБанку ця фуета не має жодного стосунку. Хтось планомірно збирає вашу конфіденційну інформацію і поширює явну брехню про роботу фінустанови. Коротше, не ведіться, народ", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь у програмі "розвитку населення" й отримати 10 тис. грн. Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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