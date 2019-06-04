Данину возять до Києва: розкрилися великі бурштинові махінації на митниці Волині

На Волині на митних постах процвітає контрабанда, на якій заробляє не тільки керівництво регіону. "Данину" регулярно возять до Києва.

Так, працівник системи на умовах повної анонімності в деталях розповів телеканалу "Аверс" про махінації. За його словами, контрабандою везуть бурштин, сигарети, брендовий одяг, техніку і т.д.

Виручену так звану "касу" потім везуть київському керівництву. "Кожен місяць відвозиться цей" чорний нал". Відвозиться Кривицькому (Віктор Кривицький – екс-заступник глави ДФС, начальник Волинської митниці – Ред.). Щомісяця мільйон - півтора доларів з нашої митниці. Це ті гроші, які недоотримує бюджет", – сказав співрозмовник.

Контрабанда в Україні Скріншот з відео

Він уточнює, що працює величезна кількість схем, при цьому кожен пост "спеціалізується" на своїй. Наприклад, через пости "Устилуг" та "Яготин" ввозяться високоліквідні товари (техніка, гаджети, одяг, продукти) взагалі без або з мінімальною виплатою митних платежів.

Їх нібито пропускають по "зеленому коридору". Це означає, що вони перетинають кордон за тими ж правилами, що і "порожні" транспортні засоби.

Наприклад, бурштин через українські пости проводять "в чорну", а на польській стороні потім намагаються розмитнити. За словами джерела, перевірити, скільки українські чиновники пропустили таким чином "сонячного каменю" за кордон, досить легко. Компетентним органам потрібно всього лише дати запит польській стороні про те, скільки на польських постах, що межують з Волинською областю, розмитнили бурштину.

При цьому він уточнює, що робити цього, ясна річ, ніхто не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Волині журналісти влаштували облаву на підприємстві "Вісент". Перед цим стало відомо, що саме воно намагалося перевезти в Польщу дві фури з бурштином загальною вагою 1300 кг.

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