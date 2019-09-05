"Данину платити вже необов'язково": мережа висміяла Путіна за 100 млрд для Монголії

Президент Росії Володимир Путін запропонував виділити Монголії державний кредит на 100 млрд рублів (37,8 млрд гривень), що висміяли користувачі мережі.

"Хто-небудь, скажіть дідусеві-нацлідеру, що ярмо 500+ років, як закінчилося, і данину платити вже необов'язково. Та й взагалі це не та Монголія", – написав у Twitter блогер Проф. Преображенський.

"Іго триває, Монголо-Удмуртський хан Путін вже 20 років збирає данину з російських холопів", – заявив користувач Сталінське кодло.

"Можна припустити, що кінцевий інтересант цього кредиту – залізниця РФ", – резюмував Ildus Yusupov.

В ході візиту до Монголії Путін запропонував цій країні держкредит від Росії на 100 млрд. Рублів.



Хто-небудь, скажіть дідусеві-нацлідер, що ярмо 500+ років, як закінчилося, і данина платити вже необов'язково.

Та й взагалі це не та Монголія. - Проф. Преображенський (@prof_preobr) September 4, 2019

Президент Росії Володимир Путін запропонував виділити Монголії державний кредит на 100 млрд рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Російської Федерації на зустрічі з главою Північної Кореї Кім Чен Ином заявив про зацікавленість Москви в розширенні економічного співробітництва між країнами.

Відповідну ініціативу глави Кремля висміяли користувачі мережі.

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