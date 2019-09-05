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5 вересня • оновлено в 05:11
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"Данину платити вже необов'язково": мережа висміяла Путіна за 100 млрд для Монголії

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Президент Росії Володимир Путін запропонував виділити Монголії державний кредит на 100 млрд рублів (37,8 млрд гривень), що висміяли користувачі мережі.

"Хто-небудь, скажіть дідусеві-нацлідеру, що ярмо 500+ років, як закінчилося, і данину платити вже необов'язково. Та й взагалі це не та Монголія", – написав у Twitter блогер Проф. Преображенський.

"Іго триває, Монголо-Удмуртський хан Путін вже 20 років збирає данину з російських холопів", – заявив користувач Сталінське кодло.

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"Можна припустити, що кінцевий інтересант цього кредиту – залізниця РФ", – резюмував Ildus Yusupov.

В ході візиту до Монголії Путін запропонував цій країні держкредит від Росії на 100 млрд. Рублів.

Хто-небудь, скажіть дідусеві-нацлідер, що ярмо 500+ років, як закінчилося, і данина платити вже необов'язково.
Та й взагалі це не та Монголія.

- Проф. Преображенський (@prof_preobr) September 4, 2019
"Данину платити вже необов'язково": мережа висміяла Путіна за 100 млрд для Монголії

Президент Росії Володимир Путін запропонував виділити Монголії державний кредит на 100 млрд рублів

Президент Росії Володимир Путін запропонував виділити Монголії державний кредит на 100 млрд рублів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Російської Федерації на зустрічі з главою Північної Кореї Кім Чен Ином заявив про зацікавленість Москви в розширенні економічного співробітництва між країнами.

Відповідну ініціативу глави Кремля висміяли користувачі мережі.

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