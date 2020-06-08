Ексміністр фінансів розповів, як українцям варто розпоряджатися заощадженнями

У ситуації, коли існує небезпека другої хвилі коронавірусу, слід зачекати з інвестуванням.

Таку пораду в ефірі програми "Гостре питання" на телеканалі ObozTV озвучив екссекретар Ради національної безпеки і оборони, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк. "Я б трохи почекав і просто подивився б на негативний сценарій", – сказав він.

Відповідаючи на прохання глядача порекомендувати, куди краще інвестувати 5 тисяч доларів, Данилюк зауважив, що подібні рекомендації можуть призвести до втрати коштів тих інвесторів, які не мають достатніх знань у фінансовій сфері, і відмовився називати конкретні сфери вкладень.

На його думку, інвестувати в нинішній ситуації можна тільки в тому випадку, якщо бізнесмен покладається на уряд і вірить в його підтримку.

"Але я б зараз не поспішав. Тому що, якщо буде друга хвиля коронавірусу, можливо, цій людині, яка ставить питання, гроші можуть знадобитися", – зауважив Данилюк.

Чи вкладати гроші в умовах епідемії COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, журналіст Джеремі Уорнер озвучив прогноз, згідно з яким коронакриза може привести світ не до оновлення, а до похмурого століття конфліктів і економічних потрясінь.

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