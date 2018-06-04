Данилюк хоче залишити українців за межею бідності: скільки заробляє сам міністр

Міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню ЕП заявив, що підвищувати мінімальну зарплату в Україні не потрібно. Мовляв, політик не бачить для цього підстав - грошей у бюджеті немає. При цьому сам міністр отримує з державного бюджету близько 16 мінімальних зарплат щомісячно, а зарплати керівництва деяких держпідприємств досягають двох мільйонів гривень на місяць. Величезній кількості українців пощастило менше - їм доводиться задовольнятися мінімалкою. Причому багато хто з них, як і міністр, заробітну плату отримують з державного бюджету.

Мінімальна зарплата в Україні є однією з найнижчих у Європі. Майже мільйон українців, що працюють, отримують зарплату, близьку до мінімальної - 3723 грн. Споживчий кошик, а це набір найнеобхідніших товарів і послуг (без урахування інтернету, мобільного зв'язку тощо), вже досяг 4213 грн. Відповідні розрахунки опублікувало Міністерство соціальної політики. Міністерство фінансів, стверджуючи, що підстав для підвищення мінімалки немає, фактично погоджується, що гарантований розмір зарплати залишає українців за межею бідності.

На питання журналіста про те, яке рішення прийняв уряд з приводу підвищення мінімальної зарплати, Олександр Данилюк коротко відповів: "Умов немає". На уточнювальне запитання політик додав, що на підвищення мінімалки і посадових окладів з бюджету доведеться виділити 30 млрд грн. Такої суми нібито у державному бюджеті не знайшлося.

"Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду відповідно до "мінімалки", була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд. гривень. Перше півріччя закінчується вже за місяць. Зараз треба думати про Антикорупційний Суд, а не займатися популізмом", - заявив Данилюк.

У той же час кошти для преміювання 41 менеджера державного підприємства "Нафтогаз" на 1,1 млрд грн є. Знайшлися в державному бюджеті гроші і на високу зарплату самому Олександру Данилюку. Згідно з декларацією, міністр у минулому році в середньому отримував близько 50 тис. грн. На даний момент зарплата члена Кабінету міністрів досягає 70 тис. грн. Але чиновники не можуть знайти гроші для того, щоб підвищити рівень життя українців з мінімалкою. А це ті, хто не може дозволити собі навіть базовий споживчий кошик, тобто перебувають за межею бідності.

Більшість українців з мінімалками працює у бюджетному секторі. Це молодші медичні працівники, технічні працівники у школах, листоноші, співробітники адміністрацій та комунальних підприємств. Їхня заробітна плата безпосередньо залежить від рішення зокрема Олександра Данилюка. Сам політик заявляє, що в Україні треба створювати Антикорупційний суд, а не "займатися популізмом". Так міністр назвав рішення про підвищення соціальних стандартів українців. Варто зазначити, і Олександр Данилюк, і медсестра отримують кошти з одного джерела - державного бюджету. Але якщо проти високих зарплат міністрів Данилюк не має нічого проти, то медсестри можуть жити на копійки.

КМУ

До слова, як розповіли OBOZREVATEL в уряді, Олександр Данилюк також був проти торішнього підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Міністерство фінансів має узгоджувати рішення уряду, без згоди Данилюка це було практично неможливо. Тоді прем'єр-міністр Володимир Гройсман погодився, що мінімальна зарплата має бути на рівні 5 тис. грн, тоді як Данилюк наполягав на 2,2 тис. грн. Компромісним рішенням стало підвищення мінімалки до 3,2 тис. І, як показала практика, такий крок дозволив вивести частину зарплати з тіні, дав можливість збільшити пенсії українцям. Крім того, на десятки мільярдів гривень додаткового поповнилися бюджети різних рівнів (за рахунок податку на зарплату).

Різке підвищення мінімалки в минулому році практично не відбилося на інфляції. Зростання соціальних стандартів дозволило найбіднішим українцям значно збільшити свої доходи. Ще у минулому році президент і прем'єр анонсували можливість підвищити мінімальну зарплату у 2018-му хоча б до 4,2 тис. грн. На даний момент це фактичний прожитковий мінімум для працездатного. І в той час як міністр соцполітики Андрій Рева каже, що така можливість у бюджеті є, міністр фінансів Данилюк знову наполягає - підвищувати мінімалку не потрібно.

Для державного бюджету 30 млрд грн (стільки потрібно на підвищення мінімалки) сума велика, але підйомна. Для прикладу, 71 млрд грн з бюджету витрачають на субсидії, при цьому, як показали дослідження Рахункової палати, приблизно 30% оплачуваних послуг втрачається через низьку енергоефективність. Близько 150 млрд (а це вп'ятеро більше за потрібну суму) витратили на націоналізацію ПриватБанку. А ось на зарплати українцям грошей не знайшлося.

Прості українці можуть відчути на собі ефективну роботу Міністерства фінансів не після того, як в Україні приймуть Антикорупційний Суд, про що розповів Данилюк. А тільки після якісного покращення рівня життя. І домогтися цього без підвищення мінімалки не вдасться. І поки Міністерство фінансів не знаходить джерело для такого підвищення, можливо, варто запитати себе, наскільки компетентно працює відомство? Або, можливо, звільнення одного міністра дозволить підвищити зарплати відразу мільйону українців?