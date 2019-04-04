Дали тиждень: у Конгресі США раптово взялися за гроші Трампа

У США зажадали від Податкового управління опублікувати декларації президента країни Дональда Трампа. З відповідною вимогою звернулася палата представників Конгресу.

Голова бюджетного комітету нижньої палати парламенту, демократ Річард Ніл заявив, що необхідно проконтролювати дії відомства щодо глави держави, передає CNN.

Як відомо, комітет вимагає податкові декларації Трампа за шість років. На відповідь управління виділили термін до 10 квітня.

Ніл пояснив, що запит є частиною наглядової функції парламенту, передає The Washington Post. На думку демократів, податкові декларації допоможуть отримати відповіді на кілька важливих питань. Зокрема, вони хочуть зрозуміти, маніпулював Трамп даними про свої доходи і чи могли його закордонні зв'язки впливати на зовнішню політику.

Дональд Трамп

Американський лідер висловив здивування з приводу того, що законодавці вимагають дані за шість років. "Зазвичай просять за десять років, по-моєму, вони здаються", - прокоментував він запит.

Відзначається, що Трамп готовий у Верховному суді відстоювати своє право не передавати парламенту необхідні дані. Він відмовляється надавати декларації, поки йде процес аудиту.

"Здається, що мої фінанси завжди перевіряють. Це так, тому що цифри великі", - додав президент. Ніл також попросив перевірити, чи дійсно всі останні роки проводиться аудит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Трамп підписав банківський чек на 100 тисяч доларів (частина зарплати глави Білого дому) на користь Міністерства внутрішньої безпеки країни.

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